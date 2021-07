RS-virus slaat ook in West-Brabant toe: ROAZ voorziet personele problemen deze zomer

Woensdag meldde deze website dat het RS-virus (respiratoir syncytieel-virus) zich zo snel verspreidt dat alle bedden op de kinder-intensivecares in Nederland vol lagen. Zeker één patiëntje moest naar een ziekenhuis in Antwerpen uitwijken. Ook in het Amphia in Breda waart het zogenoemde wintervirus rond, zo bevestigt woordvoerster Sylvia Verkaart. ,,In deze periode is daar doorgaans nauwelijks sprake van. Het is niet eerder gebeurd dat een dergelijke seizoenspiek in de zomer plaatsvond.”