De organisaties zijn tevreden dat er naast de snelle en dure Thalys een verbinding tussen België en Nederland is blijven bestaan die zonder reservering bruikbaar is. “En we zijn verheugd dat de treinreis naar België nu een stuk minder lang duurt. Want de oude lijn via Roosendaal was ondertussen langzamer geworden dan hij ooit in 1956 was. Wat dat betreft is de nieuwe verbinding een hele verbetering”, zegt Rover-woordvoerder Chris Vonk.

Ook kunnen de reizigersorganisaties zich vinden in het principe van verschillende prijzen voor rustige en drukke reisdagen. “Maar ten opzichte van de vorige verbinding via Roosendaal komt dit echter neer op een flinke prijsverhoging voor reizigers die spontaan op pad willen.”

Aandringen



Hij rekent voor: een lastminute weekendretour met de vorige Beneluxtrein tussen Amsterdam en Brussel kostte in de oude situatie 55 euro. Nu bijna 94 euro. “Dat is belachelijk. Als je vroeg boekt, krijg je korting. Maar de termijn om deze korting te krijgen is met zeven dagen veel te lang”, aldus Vonk die aankondigt dat Rover bij de NS zal aandringen op een aanpassing. Vonk: “Op tariefgebied is er dus nog werk aan de winkel."

Duidelijk verschil

Volgens NS-woordvoerder Ton Boon is er in het voortraject uitvoerig overleg gevoerd over de prijzen van de treinkaartjes. “We wilden een duidelijk verschil maken tussen tarieven door de week en in het weekend en tussen de prijzen van vroeg boeken en op het laatste moment een kaartje kopen. We hebben overleg gevoerd met allerlei consumentenorganisaties. Daar zaten ook Rover en TreinTramBus bij. Maar als ze hierover opnieuw met ons in gesprek willen, dan kan dat.”

Drie maanden