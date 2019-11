Roti King moet na betalingsachterstand weg uit Foodhall Breda

live Eis 9 maanden cel tegen doorrijder die met rollator lopende vrouw overreed in Breda: ‘Dacht dat ik dier raakte’

11:05 BREDA - In de rechtbank in Breda is dinsdagochtend tegen de 28-jarige O.Z. een celstraf geëist van 9 maanden, waarvan 2 voorwaardelijk, en een rijverbod van 2 jaar wegens het doorrijden na een ongeval. Eind april reed hij aan de Hamdijk in de wijk Voge Vucht een 79-jarige vrouw aan die daar met haar rollator de straat overstak.