Ruim 36 jaar, van oktober 1978 tot april 2015, was Lokhoff verbonden aan deze krant. Zijn opleiding volgde hij intern, in het zogenaamde ‘klasje van Bartman’. Vervolgens ging hij aan de slag als verslaggever in Etten-Leur, was hij regio-eindredacteur en algemeen redactiechef plus mede-grondlegger van kabelkrant De Stem-TV.