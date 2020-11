Rory is het nieuwe gezicht van Stadslab Breda. Wat wil ze?’Een beetje prikkelen, een beetje stimuleren’

Rory Heltzel is in Ede geboren, maar woont sinds haar vierde in Breda. Alleen voor haar studie heeft ze de stad een paar jaar verlaten. Zodoende kwam ze in Amsterdam en Maastricht terecht. ,,Maar Breda is altijd aan me blijven trekken en nu ben ik alweer vijf jaar terug. Ik miste de gemoedelijkheid. Goed, Amsterdam is ook gezellig, maar die combinatie van stads en dorps vind je daar niet. En die bereikbaarheid… Je bent in Breda overal zo snel. Ik woon nu in de Blauwe Kei. Dat is tien minuten fietsen naar de binnenstad en vijf minuten naar het Ginneken. Fijn hoor.’’

Toekomst van de stad

Het Stadslab Breda bestaat vier jaar en wil bijdragen aan de toekomst van de stad. dat gebeurt door ideeën, plannen en initiatieven een kans te geven. Daarvoor wordt een beroep gedaan op een netwerk van bouwers, vastgoedexperts, onderwijs, gemeente, maar ook gewone burgers.

Quote De burger moet ook wat te vertellen hebben. Rory Heltzel, Coördinator Stadslab Breda Vorig jaar is het boek Spring Breda uitgebracht. Daarin werden nogal wat kritische noten gekraakt, zoals het ‘mislukte Stationsplein’ en ‘doodse woonbuurten’ in de binnenstad’. Deze maand is Stad van Straks verschenen, een visie op de toekomst. Een van de ideeën die daarin staan: de auto weg uit de binnenstad. Er er staan waarschuwingen in: ,,Laat Breda niet te grootsteeds worden. Een deel van de aantrekkingskracht is juist de warmte van een provinciestad, maar dan wel eentje met allure.

Coördinator Heltzel werkt voor de gemeente Rotterdam en dat is natuurlijk hartstikke leuk, maar Rotterdam is niet haar eigen stad. Ze wil een steentje bijdragen aan de veranderingen in haar eigen stad: ,,Dat moet je niet overlaten aan ambtenaren en projectontwikkelaars. De burger moet ook wat te vertellen hebben.’’

Het doel van het Stadslab is ‘het bundelen van de kracht van de stad’. Daarom doet het een beroep op Bredanaars om ‘te dromen’. Is dat niet nogal vaag en abstract?

Heltzel: ,,Er wonen in Breda veel mensen die de stad leefbaarder willen maken en daar energie in willen steken. Voor hen willen we een rol spelen. Overheden hebben vaak hun mond vol van participatie, betrokkenheid van burgers. Als ze dat willen waarmaken, dan moeten ze ook luisteren naar de inbreng van burgers.’’

Is er een garantie dat een idee dat naar het Stadslab wordt gestuurd ook wordt uitgevoerd?

Heltzel: ,,,Wij zijn niet van de uitvoering, maar ik denk wel dat we serieus worden genomen. Niemand doet neerbuigend over wat wij doen. Zelf geven we geen oordeel vellen over de plannen die bij ons binnenkomen. Dan ga je voorbij aan de laboratoriumfunctie. Er moet altijd ruimte zijn om tegen heilige huisjes aan te schoppen. Maar ik zie dat er heel wat mensen zijn die iets van de stad willen maken, maar dat blijft vaak steken in kritiek. Wij zeggen: ga zelf aan de slag en probeer Breda mooier te maken. Dat is waarvoor het Stadslab er is. Een beetje prikkelen, een beetje stimuleren. Dus als je een goed idee hebt, bel mij.’’