Roosendaalse man halfjaar cel in na met opzet besmetten met van Bredase vrouw met hiv

De man kreeg in november 2016 een relatie met de vrouw. Die duurde twee maanden, maar in die tijd hadden ze veevuldig seks met elkaar. Hoewel de man ontkende dat ze het zonder condoom deden, gaat de rechtbank er van uit dat ze meermalen zonder condoom geslachtsgemeenschap hebben gehad.

In al die tijd vertelde de man niet dat hij was besmet met hiv, al sinds 2012. De man had bij de rechtbank verteld dat hij nog altijd in een ontkennende fase zat en weigerde te geloven dat hij besmet was met de geslachtsziekte.

Geen volle opzet

Zelfs toen zijn vriendin ziek werd, durfde hij haar niet te vertellen wat er met hem - en dus ook met haar - aan de hand was. Ze hadden zelfs nog seks terwijl de vrouw ziek was. Het slachtoffer stond inmiddels al op het punt om te worden opgenomen in het ziekenhuis. Pas daarna durfde hij te vertellen wat er aan de hand was.

Tegen de man was dertien maanden cel geëist. De rechtbank vond die straf te hoog. Volgens de richtlijnen is dat een normale straf voor iemand die zich schuldig maakt aan zware mishandeling, maar de rechtbank stelde dat de man niet het volle opzet had om de vrouw te besmetten.