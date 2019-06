google streetview Zo zag jouw straat er tien jaar geleden uit

4 juni Weet jij nog hoe jouw straat er tien jaar geleden uitzag? Google Maps in ieder geval wel. Het bedrijf heeft de functionaliteit van Google Streetview uitgebreid met alle fotoseries die ooit met de camerawagen zijn vastgelegd. En dat is leuk, want zo kun je al scrollend door de tijd zien hoe West-Brabant erbij lag.