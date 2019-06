Rooi Pannen maakt Seelig-kazerne open voor Breda

FOTO'SDe ruiten in de buurt van de oude Seelig-kazerne trilden even toen daar woensdag met een kanonsknal De Rooi Pannen officieel werd geopend. De 'Seelig’ is nu een een school, maar mét behoud van het militair erfgoed.

Slechts een paar minuten had De Rooi Pannen deze week de reserveringsmodule opengezet op Booking.com voor het nieuwe Groot Arsenaal-hotel. Als test. “Maar we hadden gelijk vijf reserveringen staan”, lacht Micha Wijngaards, directeur horeca van De Rooi Pannen in Breda.

Horeca en toerisme

Het Groot Arsenaal op het noordelijke deel van de Seelig-kazerne is een van de monumentale gebouwen die opgeknapt zijn door De Rooi Pannen en gebruikt worden voor praktijkonderwijs. De school nam dit deel van de kazerne enkele jaren geleden over van Defensie om daar de Bredase mbo-opleidingen voor horeca en toerisme te vestigen. Die zaten toen nog aan het Jan Ingenhouszplein en de Tuinzigtlaan

In het najaar van 2016 startte de verbouwing van de kazerne. Een aantal na-oorlogse gebouwen werd gesloopt, zodat er drie grote historische gebouwen overbleven: Groot Arsenaal, Klein Arsenaal en het hoofdgebouw. In augustus 2018 kreeg de eerste groep studenten les in het nieuwe complex. In de loop van het schooljaar zijn alle studenten er heen verhuisd.

Hotel en restaurants

Volledig scherm Een van de hotelkamers in het Groot Arsenaal © Paul Verlinden

De Rooi Pannen heeft mede voor de nieuwe locatie gekozen omdat daar op praktijk- en theorie-onderwijs heel goed gecombineerd kunnen worden. Zo is het hoofdgebouw bedoeld voor theorieonderwijs maar is daar tevens een brasserie die door leerlingen gebruikt én bestierd wordt. Ook het publiek kan daar straks terecht. Dat geldt zeker voor het Groot Arsenaal waar een hotel (16 kamers) én twee restaurants zijn gevestigd. Het Klein Arsenaal omvat conferentieruimtes, een recreatiezaal en toeristenbalie. Overal werken studenten (onder begeleiding van docenten).

Zeven dagen per week

Volledig scherm Een van de twee restaurants in het Groot Arsenaal © Paul Verlinden

Met de publieke voorzieningen is afgelopen tijd al veel proefgedraaid. Nu liggen die even stil in verband met examens/zomervakantie. Vanaf september gaat alles volop draaien. “Dan is bijvoorbeeld het hotel vijf dagen per week open en na oktober zelfs zeven dagen, want leerlingen moeten ook leren hoe het is om in weekenden te werken”, aldus Wijngaards.

De hoofdingang van De Rooi Pannen is aan de Fellenoordstraat en straks kunnen mensen ook aan de kant van de Markendaalseweg het terrein op. Aan de overkant van Fellenoordstraat ligt het zuidelijk deel van de 'Seelig'. Dat is nog van Defensie maar komt in handen van de gemeente, die er een stadspark van wil maken. De Rooi Pannen wil daar graag actief worden, onder andere met de recreatieve verhuur van de karakteristieke Witte Huisjes die daar liggen.

Militair erfgoed

Volledig scherm Kanoniers bij het kanon waarmee de openingshandeling van De Rooi Pannen werd verricht © Paul Verlinden

De officiële opening van De Rooi Pannen werd woensdagmiddag verricht door burgemeester Paul Depla. “Dit was een gesloten bolwerk en is nu echt een onderdeel van de stad geworden. Hier maken keukenbrigades de dienst uit in plaats van legeruniformen.”

Depla wees op de kans die Breda heeft met dit soort ontwikkelingen. “We hebben niet zo veel industrieel erfgoed als bijvoorbeeld Tilburg of Eindhoven maar we hebben wel veel militair erfgoed waar we hele mooie dingen mee kunnen doen.”