Roniet, Sharon en Rik bieden zich aan als corona-oppas: ‘Ik heb genoeg speelgoed, tijd en liefde’

Startende horeca-onderne­mers in Breda: ‘Water staat tot boven onze hoofden’

14 december BREDA - Even was er hoop voor de startende horecaondernemers, schrijft Jaap Bos aan de politiek in Breda. Begin november ging een noodkreet uit en die werd gehoord. Er was begrip voor de schrijnende situatie waarin ‘deze’ horeca zit. Maar het voorstel dat er nu ligt vindt hij volstrekt onvoldoende.