Rondweg Baarle-Nassau drie maanden eerder open

De provinciebestuurder is blij met de versnelde openstelling. Maar het had ook anders kunnen uitpakken. ,,We waren al begonnen met de aanleg van de randweg over het gehele tracé met uitzondering van het stukje dat procedureel nog niet was afgerond. Daarmee hebben we een gecalculeerd risico genomen en dat heeft uiteindelijk goed uitgepakt’’, constateert Van der Maat.