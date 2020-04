Rondtocht in West-Brabant op Koningsdag: straatbingo in Ulvenhout en uitverkochte Tompoucen in Chaam

BREDA - Hoe viert West-Brabant Koningsdag? Zijn de straten oranje, maar leeg? Of is het op sommige plaatsen toch wel druk? Onze verslaggever maakte een rondtocht.

10.00 uur Roerdomp Breda

De straat in de Haagse Beemden maakte werk van de opening van Koningsdag/Woningsdag. Een feestelijk versierde straat, oranje tompoucen en om klokslag tien collectief het Wilhelmus. Zoals het hoort, won het enthousiasme het van de toonvastheid. "We hebben leuke contacten in de straat", zegt bewoonster Lizeth. Dat blijkt.

11.00 uur Koutershof Rijsbergen

Burgemeester Joyce Vermue brengt een eerbetoon aan de ouderen in Koutershof: "Jullie staan voor de verbondenheid waar de koning in zijn speech op doelde. Ieder jaar versieren jullie het complex, zodat iedereen daarvan geniet." Ze gaf een grote doos gebakjes voor de bewoners aan de huismeester. "Da's een hele goeie", klonk het vanaf een balkon.

Burgemeester van Zundert en omstreken, Joyce Vermue, bezoekt het Koutershof om de bewoners een hart onder de riem te steken.

11.30 uur Chaam

De Chaamse bakker Van Gils staat met een kraampje op het winkelplein. Je kon er kiezen uit: oranje tompoucen. Yvonne van Gils: "Dat is het enige wat we maken vandaag. Deze dag is het zeker het dubbele van andere koningsdagen. Geen idee waarom. Om half elf waren er al ruim 800 verkocht. Straks moet ik 'nee' verkopen, ben ik bang. Room en deeg genoeg, maar de fondant nekt ons." De tompoucen zijn erg goed voor de lijn, overigens. Yvonne liep al een keer of dertig naar de winkel en terug voor nieuwe aanvoer. De klanten stonden dik een half uur in de rij. Lachend, dat wel.

In Chaam hangen de vlaggen uit

12.30 uur Jachthaven Drimmelen

Sinds 1 april zijn Emma en Geert de Boer havenmeester in Drimmelen. Geen gelukkige timing van het Groningse stel, maar ze maken er een feestje van. Normaal is iedereen welkom in het kantoor voor een oranjebitter, maar dat gaat dus niet. Dus gaat het paar met een karretje langs alle ligplaatsen om de mensen op de ligplaatsen koffie, koek en een borreltje aan te bieden. "We wilden iets feestelijks doen, al is alles dicht", zegt Emma. "Bovendien is dit een leuke manier om toch met de gasten in contact te komen."

In de haven van Drimmelen krijgen havenboekers en hapje en een drankje aangeboden van het havenpersoneel.

13.00 uur Raamsdonk

Pal tegenover de kerk in Raamsdonk staat het uitbundig versierde huis van Cora en Wout van der Veer. Vlaggen, banieren, ballonnen; of de koninklijke familie zelf er woont. Cora: "Mensen reageren heel leuk. We wonen hier vijf jaar, intussen versieren we het huis vier jaar. Ook op andere feestdagen. En heel leuk: daardoor doen andere mensen in de buurt het ook. Wel zo vrolijk. Andere jaren hebben we ook een grote bak met kuikentjes voor het huis staan, vooral voor de kinderen in het dorp heel leuk. Maar die moeten nu binnen blijven."

In Raamsdonk wonen Wout en Cora van der Veer, ze versieren bij elke gelegenheid hun huis met valggen, vaandels, slingers en ballonnen.

13.30 uur 's-Gravenmoer

Bert Faro is een kleine 25 jaar voorzitter van een van Nederlands oudste oranjeverenigingen, die van 's-Gravenmoer. "In 1898 erkend, als achtste." Het is stil dit jaar. "Normaal bruist het dorp deze dag. Ik kan mijn draai niet goed vinden, het maakt me wat verdrietig. We hebben veel werk verzet, zonder resultaat. Hetzelfde geldt voor de aankomende Dodenherdenking en 75 jaar bevrijding."

gespot, een enkel kraampje onderweg zoals deze in 's-Gravenmoer

15.00 uur Oosterhout

Claudia en Johan Kerstens liggen in de schaduw van een grote boom in het Slotjespark, met dochter Benthe van 3 en de tweeling Janne en Noor van 9 maanden. In het 'oude normaal' was het park afgeladen vol, nu hebben ze het bijna voor zich alleen. "Ja, het is wel heel anders dan andere jaren", beaamt Johan om zich heen kijkend. "Wel lekker zo, om hier nu met de babies te zijn." Claudia: "Anders waren we hier nu niet geweest. Misschien even langs de vrijmarkt gelopen met de kinderwagen. Dit is voor ons wel fijn zo."

Rustig in het Slotpark

15.30 uur Ulvenhout

Een heuse straatbingo in de Julianalaan, het gezelligste straatje van Ulvenhout (maar dat heeft u niet van ons). Marlie Klaasen en Paul Jacobs leiden het spel, streng maar rechtvaardig. "We zijn vanochtend begonnen met het versieren", zegt Marlie. "Ieder zijn eigen tuin, en daar blijf je ook tijdens de bingo. Want alles op afstand. Maar de lol is er niet minder om hoor." Aan de overkant staat de goedgevulde prijzentafel, met onder meer een flinke verpakking toiletrollen. En bij een valse bingo? "Een liedje zingen door je telefoon, wat me met de magafoon versterken."