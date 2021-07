Rondleiding door Cosungebouw aan Ettensebaan: ‘Voor het eerst in 10 jaar weer open voor publiek’

Hoge plafonds

,,We hebben een meet & greet georganiseerd. Op deze manier kan iedereen die interesse heeft in het huidige pand of in de 39 te bouwen nieuwe appartementen het gebouw met haar hoge plafonds ervaren. Voor het eerst in bijna 10 jaar zal het gebouw toegankelijk zijn voor publiek. Omdat het oude hoofdkantoor van de Suikerunie natuurlijk een bekend gebouw is en het vooruitstrevend was voor de tijd waarin het werd gebouwd willen we zoveel mensen de mogelijkheid geven om gebruik te maken van de rondleiding door het gebouw", aldus de woordvoerder van Reales.