BREDA - De graafmachine wordt wel vaker van stal gehaald voor een officieel momentje. Maar deze keer, glundert wethouder Paul de Beer (D66) in het ijzige buitengebied nabij de Rijsbergseweg, is de bestijging van het gevaarte toch wel heel bijzonder. ,,Dit zijn van die hoogtepunten.'' Operatie fietspad is gestart.

In de contreien van rivier de Aa of Weerijs die via Zundert Breda binnenslingert wordt drie tot vier kilometer aan fietsroute aangelegd. Plukjes die aansluiten op al bestaande fietsroutes. Schakels, zoals De Beer het noemt. ,,Dit maakt een rondje fietsen richting België en terug veel leuker.'' Daarmee zijn deze eerste meters die De Beer gistermiddag onder toeziend oog van aannemer Graumans mocht graven dus niet onbelangrijk. Breda trekt 350.000 euro uit voor die verbindingsstukken. De gemeente Zundert heeft onlangs 1,5 miljoen vrijgemaakt voor een fietspad langs de Aa of Weerijs. Zo trekken de twee gemeenten samen op.

Reis langs de Weerijs

In de loop van dit jaar moet het werk op Bredase bodem klaar zijn. De route krijgt de naam Reis langs de Weerijs en wordt voorzien van informatiepanelen. Het is hier bij de Elzenburgstraat (bij het A16-viaduct over de Aa of Weerijs) waar de wethouder de graafarm in beweging zet. Hier in het weiland komt een paar honderd meter aan fietsroute richting de Overaseweg. Zoals er ook stukken fietspad komen achter Novotel langs (zuidelijke rondweg). Achter HC Breda en Sprint wordt een karrenspoor langs het water semi-verhard. En er komt bijvoorbeeld een nieuw stuk fietspad ter hoogte van Effen, waar een kortere verbinding met de Overaseweg wordt gemaakt, aansluitend op de Krabbenbossen waar al een fietspad ligt. ,,Het mooie is dat schooljeugd uit Rijsbergen en Zundert onderweg naar Mencia straks ook over een vrijliggende fietsroute beschikt.''

Prinsenhoeve

Tegenvaller, die een half jaar vertraging heeft veroorzaakt: er is uiteindelijk geen toestemming gekomen voor een fietspad over Landgoed Prinsenhoeve. Jammer, maar helaas. Jeanette Roelants die in de boerderij woont aan de Elzenburgstraat maakt het momentje mee. Veebedrijf, honderd koeien: ,,We wonen hier fijn, we hebben hier de vrijheid. We zijn inmiddels wel gewend aan de HSL'', zegt ze. En over de fietsroute: ,,Mooi voor de recreatie, laat de mensen maar genieten.''