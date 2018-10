IJssalon Crusio aan de Wouwsestraat in Bergen op Zoom is in winterslaap. Sinds half september al. “Maar daar komen we zaterdag even uit”, zegt eigenaar Coen Crusio. “Het wordt meer dan 25 graden, dus moet er ijs geschept worden, vonden we. Vandaar we zaterdagmiddag tussen twee en vijf uur met onze bakfiets voor de zaak gaan staan en ijsjes gaan verkopen.”

Crusio blikt terug op een ‘spectaculaire zomer’. “Het was echt bizar. Normaal merk je dat als het echt warm is, heel weinig mensen naar de stad gaan. Maar nu stonden ze al voor de deur als we net open gingen. Het was zeven, cht weken ramdruk.”

Volledig scherm Zomerse taferelen in oktober op de Havermarkt in Breda. © Ron Magielse/pix4profs

Een topzomer voor de horeca? Ja dat was het zeker. Aldus Rini Boertjes, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland (KNH) , afdeling Midden- en West-Brabant. Zonder dat hij al beschikt over cijfers, zegt hij dat de omzetten goed waren. “Maar”, voegt hij er waarschuwend aan toe, “of het onder aan de streep voldoende is, durf ik niet te zeggen. Horecaondernemers maken veel kosten. Bovendien is de spoeling dun. Er komt steeds meer horeca bij, vooral in een stad als Breda.”

Cafés en restaurants met een terras sponnen garen met het prachtige weer. “Ja, een terras is een belangrijk onderdeel in deze tijd”, aldus KNH-regiomanager Monique van Lieverloo. “De Nederlander zit graag buiten, zo lang mogelijk. Desnoods met een dekentje, bij een kachel. Het terras wordt steeds belangrijker. Je ziet ook dat gemeentes meer bereid zijn om mee te denken over de mogelijkheid van een terras als iemand net start in de horeca. Zeker als het gaat om panden waar voordien geen horeca in gevestigd was.”

Ideale terrasweer

Midden in het centrum van Breda runt Dirk van der Voort tapas- en borrelcafé De Markt en Old Dutch Food & Sportsbar. Het eerste heeft een terras, Old Dutch niet. “Af en toe was het echt te heet voor het pikken van een terrasje. Het ideale terrasweer is tot maximaal een graad of 26, 27. Boven de 30 graden zegt bijna niemand: kom ik ga eens lekker winkelen en op het terras zitten.” Vanaf april is het mooi weer geweest, ‘daar zijn wij als horeca heel blij mee geweest, op de hittegolven na’. In Old Dutch moesten afgelopen zomer regelmatig alle ramen wagenwijd opengezet worden om voor een koel briesje te zorgen. “Bij 25 graden zitten mensen nog wel binnen, maar op een gegeven moment is het niet meer te doen. Hoor van collega’s dat er toch wel wat zijn die airconditioning willen aanschaffen.”

Volledig scherm Shoppen in korte broek. © Ron Magielse/pix4profs

Kerststemming

Terwijl de mussen vandaag bijkans van het dak vallen, zijn ze bij Intratuin in Halsteren al volop in de kerststemming. Maar bedrijfsleider Jan Willem Egas verwacht niet dat het vandaag druk wordt in zijn zaak, bekend van de mega kerstshow die de afgelopen jaren regelmatig in de prijzen viel.

“Eigenlijk zou het druilerig en fris weer moeten zijn, 26 graden is voor ons niet best.” Maar Egas treurt niet, morgen slaat het kwik om en duiken mensen weer volop de winkels binnen. “Het weer speelt een grote rol in een branche als de onze. Als het seizoen van het jaar er wat weer betreft uitziet zoals het zou moeten, dan is het goed voor ons. Schijnt de eerste zon in de lente, dan komen mensen in een voorjaarsstemming en komen ze hier voor tuinartikelen. Wordt het kouder, natter, donkerder dan richten mensen zich op het inrichten van een gezellig, sfeervol huis.”

Negatief

Over bezoekcijfers van dit jaar beschikt het Stedelijk Museum Breda nog niet, maar nu al staat vast dat de uitzonderlijke zomer van grote invloed is geweest. “De ervaring was ronduit negatief”, blikt directeur Dingeman Kuilman terug. “Terwijl we volop hadden ingezet op meer bezoekers, ging het plotseling de andere kant op. Het was heel rustig. Dat zag je ook bij andere musea. De verklaring is in grote lijnen overal hetzelfde: ouderen zoeken de schaduw op en ouders met kinderen het water. Iedereen was minder actief, dus ook de toeristen in eigen land.”

Het warme weer van dit jaar is voor Kuilman aanleiding om binnenkort ideeën te ontwikkelen voor volgend jaar. “Denk daarbij aan café Lanzas en de patio en het organiseren van speciale activiteiten en acties. Misschien besluiten we ook om de openingstijden aanpassen.

