Rommelig centrum belemmert hulpdiensten Breda

Het liep met een sisser af. De brand bleek niet heel groot en was snel onder controle.



Gewonden vielen er niet. ,,Maar dit incident toont opnieuw aan hoe belangrijk het is dat de verrommeling van de binnenstad wordt aangepakt", zegt Piet Maanders van de wijkraad Stadshart/Valkenberg.



Die wijkraad trok er al vaker over aan de bel. ,,We hebben onder meer aangedrongen op strengere handhaving. Er staan veel te veel spullen op straat. Reclame-uitingen, fietsen. Zelfs auto's. Want, al is de binnenstad afgesloten met palen, er zijn zo veel sleutels in omloop, dat de palen vaak omlaag staan en auto's er makkelijk in- en uit kunnen rijden."