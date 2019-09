Romantisch ‘Dongens’ schilderij grootste aankoop tot nu van Stedelijk Museum Breda

Het is in afmetingen een bescheiden schilderij van 42 bij 62 centimeter, maar het Kleine Sint-Jorisgilde te Dongen uit 1866 van August Allebé is wel de eerste grote aankoop van het Breda, dat van start ging in juni 2017.

Lees ook ‘Kunstenaarsdorp’ Dongen staat centraal in grote expo in Stedelijk Museum Breda Lees meer

"Het is een belangrijke aanwinst voor het museum,” zegt directeur Dingeman Kuilman. “Dit werk is uitzonderlijk goed geschilderd en overtuigt in zijn verhalende opzet. Het is een klein venster van een bijna vergeten episode uit de cultuurgeschiedenis van West-Brabant.”

Kunstenaarsdorp

Kuilman doelt op een periode in de 19e eeuw toen toonaangevende kunstenaars, onder wie August Allebé, Jozef Israëls en Max Liebermann naar Dongen afreisden, dat destijds nog niet was aangetast door de nieuwe tijd. Dongen werd een echt kunstenaarsdorp, waar schilders zich lieten inspireren door het landschap, de boerderijen en hun bewoners.

Op 12 oktober start in het museum in Breda een grote overzichtstentoonstelling van de 'schilders van Dongen'. Daar zal dan ook het Kleine Sint-Jorisgilde te zien zijn. Vervolgens wordt de nieuwe aanwinst opgenomen in de vaste collectie van Stedelijk Museum Breda. Het werk pas goed in het collectiebeleid van het museum, dat als een van belangrijkste doelstellingen heeft om de historie van Breda en omgeving te laten zien.

Amsterdamse school

August Allebé (1838-1927) was onder meer docent en directeur van de Rijksakademie in Amsterdam en was van grote invloed op de schilders van de Amsterdamse School. Het Kleine Sint-Jorisgilde stamt uit 1866.

Allebé schilderde het werk op zijn atelier in Amsterdam op basis van studies die hij in de omgeving van Dongen heeft gemaakt. Hij beeldt een schuttersfeest af in Dongen. ‘Een romantisch, sprookjesachtig beeld met veel typische Brabantse kenmerken: het landschap met uitlopers van de Loonse en Drunense duinen, een boerderij, klederdracht, het plattelandsleven en de geestelijken’, aldus het museum.

Sotheby's