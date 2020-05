Roman Figiel, Poolse bevrijder van Breda, op 94-jarige leeftijd overleden

Figiel werd geboren op 6 januari 1926 in Opper-Silezië. Na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog vluchtte hij naar het westen van Europa, waarna hij door de Duitsers gevangen werd genomen en hij als dwangarbeider te werk werd gesteld. Hij moest ondere andere meehelpen met de bouw van de Duitse verdedigingslinie in Normandië.

Vandaar wist hij te ontsnappen en de Amerikanen te bereiken die toen net in Normandië waren geland. De Amerikanen stuurden hem door naar Schotland, waar de 1ste Poolse Pantserdivisie werd opgericht onder het bevel van generaal Stanisław Maczek. Figiel ging naar het genie-bataljon en leerde hoe hij bruggen kon bouwen en mijnen kon ontmantelen.

Dit was ook zijn ook voornaamste bezigheid in Breda dat bevrijd werd door de Poolse soldaten op 29 oktober 1944. In die stad verbleven de Polen vijf maanden lang. In die periode leerde hij zijn latere vrouw Joke Vetter kennen. Ze trouwden in december 1946 en bleven sindsdien in Breda wonen.

Afgelopen oktober herdacht Breda nog op grootse wijze de bevrijding door de Polen, 75 jaar geleden. Ook Figiel was bij de herdenking, die bezocht werd door koning Willem-Alexander.

In reactie op het overlijden van Figiel laat burgemeester Paul Depla zondag via Twitter weten dat ‘Breda de vrijheid aan Roman en zijn medestrijders heeft te danken'. “Daarom zijn we verdrietig, maar we zullen Roman altijd eren en danken voor zijn enorme inzet voor de vrijheid van ons Breda”, aldus Depla.