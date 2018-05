Rolstoelbiljarters komen naar Breda voor NK

BREDA - Vluchtig rijden ze met hun rolstoel rondom de biljarttafel. En als ze er niet bij kunnen, wordt er een verlengstuk ingezet. In het buurthuis Geeren-Noord in Breda wordt in het weekend volop gerold, het NK rolstoelbiljart is daar namelijk zaterdag begonnen.

Medebeheerder van het buurthuis Henk Ras twijfelde er niet over. In Breda moest het NK gaan plaatsvinden. Ras: ,,Je moet namelijk iets voor de mindervaliden doen, bijvoorbeeld in de vorm van een biljarttoernooi. Als je dan een Nederlands Kampioenschap hier mag houden, is dat helemaal mooi meegenomen.'' Zaterdagochtend opende sportwethouder Paul de Beer (D66) de competitie: ,,Het is een sport die door iedereen beoefend kan worden. Dus ik ben blij dat deze groep dat nu laat zien.''

,,Speciaal voor dit wedstrijdweekend zijn acht deelnemers uit het land naar Breda gekomen'', vertelt mededinger Ivo Smits uit Vught. Drie jaar geleden is hij door multiple sclerose (MS) aangewezen op zijn rolstoel. Daarnaast is zijn zicht door de zenuwziekte verminderd, en zijn motoriek achteruitgegaan. ,,Ik biljart sinds drie jaar in een rolstoel. Voor mijn handicap speelde ik al twintig jaar biljart. Dat is bij de meesten hier, we speelden dit allemaal nog voordat we in een rolstoel zaten.''

Dat geldt ook voor de enige vrouw die meedoet. Rachel Venrooy uit Schijndel kan niet lopen door een tumor in haar ruggenmerg die lang geleden operatief is verwijderd. ,,Vanaf mijn dertiende speel ik dus zo biljart. Het is dat ik in een kroeg ben opgegroeid, daardoor was ik al bekend met de sport.'' Volgens Venrooy verschilt biljart door rollers amper van biljart gespeeld door lopers. ,,Wij hebben een paar andere spelregels: zo moet je met je billen op je stoel blijven zitten en mag je gebruik maken van hulpstukken. Bijvoorbeeld een verlengstuk die je op je keu schroeft. Die hebben we nodig, omdat wij niet over de tafel mogen leunen, en er soms niet bij kunnen.''

Tijdens de wedstrijd rijden de spelers vlot langs de biljarttafel. ,,Maar dat was vroeger anders'', lacht Smits. ,,Als je begint met rolstoelbiljart lijk je net een botsauto: je rijdt zo vaak tegen de tafel aan. Gelukkig hebben we het nu onder de knie.''

Volledig scherm Ivo Smits uit Vught met een verlengstuk tijdens het biljarten. © Sami Kappe