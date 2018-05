Rolstoel aangetroffen aan waterkant, man spoorloos aan Markkade Breda

VIDEO + UPDATE Steekinci­dent Radius College: man (20) aangehou­den in Raamsdonks­veer, meisje in hals gestoken

16:48 BREDA - Een 16-jarig meisje is vrijdagochtend gewond geraakt bij een steekincident op het Radius College in Breda. Zij is overgebracht naar het ziekenhuis, maar was aanspreekbaar volgens de politie en mocht vrijdagmiddag het ziekenhuis verlaten. De verdachte, een 20 jarige man, is vrijdagmiddag rond 14.45 uur in Raamsdonksveer aangehouden.