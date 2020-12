Rolmodel voor jongeren in Breda-Noord wordt verdacht van oplichting: ‘Hij was zeer waardevol voor de wijk’

Deze week in...2001 Pierre's mooiste! Of toch niet?

13 december Aflevering 21 in de serie 'Deze week in...' Over dé legendarisch vrije trap die in Freiburg voor Feyenoord de weg openhield naar de UEFA Cup-winst in het seizoen 2001-2002. Was getekend: Pierre van Hooijdonk. Wie anders.