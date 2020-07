Rolluiken van leegstand pand in Rijsbergen in brand gestoken

Toch geen terrassen op het Chasséveld: ‘Investe­ring terugver­die­nen wordt erg moeilijk’

14 juli BREDA - Het plan om het Chasséveld in Breda tot 1 september van dit jaar in een terrassen-zee te veranderen is van de baan. De betrokken horecaondernemers vrezen dat ze de investering niet gaan terugverdienen in de tijd die nog overblijft.