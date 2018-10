Rollator-, rolstoel- en scootmobielinvasie bij biosccop Kinepolis in Breda

Moeilijk opstaan

Tegelijkertijd wordt er links en rechts bekeken hoe toegankelijk Kinepolis in Breda nu eigenlijk is. Voorzitter Jacques Remmen van de lokale zonnebloemafdeling in Helvoirt is tot nu toe redelijk tevreden met de cinema. De ontvangst noemt hij in orde en ook liften werken goed. Wel heeft Remmen problemen geconstateerd met het interieur. "Die stoelen daar zijn niet zo handig, dat is moeilijk met opstaan." Hij wijst naar een stel zitzakken op pootjes die inderdaad vrij laag tegen de grond staan.