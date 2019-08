Rokersbijeenkomst bij de Corenmaet in Breda afgeblazen

BREDA - ‘Lekker veel roken op het terras van de Corenmaet, naast niet-rokers. Uiteraard met een lekker biertje, zolang het nog kan en mag.’ Dat was de omschrijving van het Facebookevenement waarin zo’n 200 mensen geïnteresseerd waren. De verwachte blauwe rookwalm blies zaterdagmiddag toch niet over de Bredase Havermarkt, want de bijeenkomst werd op het laatste moment afgeblazen.

Sinds kort zijn de tafeltjes aan de gevel van het café rookvrij. Op de rest -het grootste gedeelte- van het terras mag nog wel gerookt worden. Martijn Korremans uit Breda besloot als tegengeluid het Facebookevenement ‘Een hele middag flink paffen op de rokershelft van het terras’ te organiseren. Zo’n 200 mensen gaven aan geïnteresseerd te zijn. Wat begon als een ludieke actie werd uiteindelijk een serieus gebeuren. ,,We zijn voorbereid op een grote, blauwe walm boven de Havermarkt’, vertelde Jord Kierkels van de Corenmaet een paar dagen voor het evenement. ,,We gaan er maar gewoon in mee en laten ons verrassen. Een volle asbak is een gratis pilsje hebben we bedacht. De weersvoorspelling is slecht, dus ik heb respect voor de mensen die daadwerkelijk op ons terras gaan zitten roken.”

Wroeging

Die weersvoorspelling was met name de reden dat de organisator zaterdagochtend een bericht op de pagina van de bijeenkomst plaatste: het evenement werd afgelast. ‘De open opzet van de Havermarkt en de aankleding die we aan het evenement wilden geven houden geen stand tegen ‘tot vrij krachtige’ windvlagen over het terras. Tevens moet ik toegeven dat er inmiddels in de organisatie enkele wroeging is ontstaan nadat er geluid kwam uit de hoek van Swim To Fight Cancer Breda, een evenement waar ik zelf bij aanwezig ben om te cateren in gezonde voeding. Ook wil ik de Corenmaet als ondernemers niet betrekken bij een dergelijke actie met dit tegengeluid. Zij hebben ons juist hartelijk ontvangen op hun terras afgelopen week’, schreef Korremans. Ook beloofde hij op korte termijn te laten weten of er een nieuwe datum komt voor de rokers om zich te verenigen op het terras.