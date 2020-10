Roken? Vanaf vandaag buiten het station aub!

VVD Breda: ‘Statushou­ders moeten sneller inburgeren anders volgen sancties’

28 september BREDA - Strengere regels voor asielstatushouders. Nu de gemeenten een grotere rol krijgen bij het inburgeren van statushouders wil de Bredase VVD-fractie dat nieuwkomers hun best doen om sneller in te burgeren. Anders verliezen zij hun verblijfsvergunning of uitkering. Volgens het Mondiaal Centrum Breda doen bijna alle statushouders hun best.