Roetveegpieten blijven de voorkeur houden van het Bredase stadsbestuur

Noodklok luidt in Breda tegen coronamaat­re­ge­len evenemen­ten­bran­che

21 augustus BREDA - In Breda was zaterdagmiddag een ludiek protest te horen tegen de coronamaatregelen voor de evenementenbranche, die elders in het land demonstreerde. Om 14.00 uur werd de Nassauklok of noodklok twee minuten geluid. De beiaardier speelde vervolgens diverse dance-classics.