Roep om meer toezicht in uitgaansgebied na fatale steekpartij Breda

De roep om wat te doen klinkt het hardst uit de hoek van de horeca en de portiers die er werkzaam zijn. Eén van hen, Remco Theulen, bedacht samen met een collega-beveiliger een manier om het uitgaan in de weekenden veiliger te maken. Vier sterke mannen die, in aanvulling op het politietoezicht, op zaterdagavond- en nacht door het centrum wandelen en dreigende opstootjes op een vriendelijke manier in de kiem smoren.

‘Sfeerbeheerders‘ hebben ze zichzelf genoemd. De gemeente Breda, horeca en de politie die minder agenten wil gaan inzetten tijdens de stapavonden in Breda, zien wel wat in het initiatief. Vorige maand waren ze daarom, bij wijze van proef, in vier weekenden actief in het Bredase centrum. Uitgerekend afgelopen weekend, toen het op de Verlengde Prinsenkade zo verschrikkelijk mis ging, voor het eerst niet.

‘Het dreigt weer mis te gaan‘

Theulen wil niet gezegd hebben dat het zaterdagnacht anders was gelopen als de sfeerbeheerders er wel waren geweest. ,,Zeker niet, maar voor mij is na die proef wel duidelijk dat ons initiatief de binnenstad er veiliger maakt. Er wordt weer gebrommerd en gefietst op plekken waar dat niet mag, figuren met een centrumverbod lopen weer door de binnenstad. Het dreigt weer mis te gaan, dat moet je echt aanpakken.’’

Politie heeft te weinig mankracht

Volgens Theulen heeft de politie nauwelijks de mankracht om de uitgaansavonden in goede banen te leiden en daarom is hulp in de vorm van de sfeerbeheerders of gastheren zoals de particuliere toezichthouders ook wel worden genoemd, hard nodig. Maar daar hangt wel een prijskaartje aan. En dat is precies het probleem. Ondernemers, horeca en gemeente praten al geruime tijd over financiering van het project. Maar vooralsnog zonder concreet resultaat waardoor de proef vooralsnog geen navolging krijgt.

Burgemeester Paul Depla van Breda wil niet ingaan op de vraag of particuliere toezichthouders zoals de sfeerbeheerders vaker ingezet moeten worden en wie dat dan wel zou moeten betalen. Maar Depla vindt wel dat naar aanleiding van de dodelijke steekpartij gekeken moet worden naar maatregelen om het uitgaan in Breda veiliger te maken. ,,En welke dat dan eventueel kunnen zijn, dat weet ik nog niet. Daarover zal ik met alle betrokken partijen in overleg gaan.’’ Depla die al eerder zijn medeleven uitsprak naar de familie en vrienden van de doodgestoken Paul Pluijmert, waarschuwt er overigens wel voor dat, welke maatregelen er ook genomen worden die geen garantie vormen dat tragische gebeurtenissen zoals afgelopen weekend altijd te voorkomen zijn.

Quote Als politie zijn we bezig het toezicht op de uitgaans­avon­den in Breda terug te brengen. Maar afgelopen weekend waren er meer agenten op de been. Desondanks vond de steekpar­tij plaats. Dus meer politie zegt ook niet alles. Rob Luyten, Woordvoerder politie Zeeland/West-Brabant