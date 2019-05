‘Roep om maatregelen Claudius Prinsenlaan’

De plek waar het ongeluk gebeurde is bij de bushalte aan de Claudius Prinsenlaan, vlakbij Avans Hogeschool en woonzorgcomplex Vredenbergh. Veelvuldig steken er voetgangers maar ook fietsers de drukke weg, met twee rijbanen aan beide zijden, over. De struiken in de middenberm zijn op dat punt onderbroken.

De bond ervaart de gewraakte locatie als onveilig. ”Het is een zeer ongelukkige situatie”, zegt voorzitter Kees van Rhijn. “De doorsteek ligt verscholen tussen de struiken. Het zicht is uitermate slecht. De oversteekplaats wordt behalve door voetgangers ook door fietsers en bromfietsers frequent gebruikt. In combinatie met automobilisten die zich niet aan de maximumsnelheid, gaat het om een onveilige plek. Al met al reden voor ons reden om bij de gemeente te pleiten voor extra maatregelen.”

Van Rhijn pleit voor een duidelijke markering op beide helften van de Claudius Prinsenlaan, om zo automobilisten te wijzen op het feit dat er voetgangers en fietsers kunnen oversteken. “Je zou ook kunnen denken aan het plaatsen van ijzeren silhouetten zoals die onder meer staan in de Hoge Vucht en in Stationslaan en Zwijnsbergenstraat.”

Wethouder Boaz Adank (verkeer) laat via een woordvoerster van de gemeente weten dat ‘elk zwaar verkeersongeval’ serieus onder de loep wordt genomen. “Waar we verbeteringen kunnen treffen, zullen we dat zeker doen. Of en welke maatregelen er worden genomen, kunnen we nu nog niet zeggen”, aldus de woordvoerster.

Ze doelt behalve op het dodelijk ongeval op de Claudius Prinsenlaan ook op het noodlottige ongeluk, afgelopen weekend op de Westerparklaan. Bij de oversteekplaats, tussen Weerschijnvlinder en Heilaarpark, reed een taxichauffeur in de nacht van zaterdag op zondag een 28-jarige fietser uit Etten-Leur aan. Van Rhijn van de Fietsersbond spreekt van een 'tragisch ongeval’, maar wijst er ook op dat de oversteekplaats goed is aangegeven en bovendien van verkeerslichten is voorzien. Voor de bond is het dodelijk ongeval geen aanleiding om ook voor die plek te pleiten voor extra maatregelen.

Buurtbewoners vinden wel degelijk dat de oversteekplaats onveilig is. “Er wordt veel te hard over de Westerparklaan gereden. En er zijn nogal wat automobilisten die door rood rijden. Als je als voetganger of fietser wil oversteken en het knopje hebt ingedrukt, staat het licht slechts heel kort op groen", zegt een bewoonster van de wijk Westerpark.

De politie heeft beide ongevallen nog ‘in onderzoek’ , vertelt een woordvoerder. “Wat betreft de Westerparklaan wordt onderzocht of de automobilist te hard heeft gereden of door rood is gereden. Voor het ongeluk op de Claudius Prinsenlaan geldt dat eerste.”