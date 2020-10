Roep om actie na oplaaiende autobranden in Breda: ‘We steven af op negatief record’

De politie heeft nog geen spoor van de dader(s) van de autobranden in de wijk Heuvel. In de nacht van vrijdag op zaterdag gingen vier wagens in de fik. Buurtonderzoek en een oproep op social media hebben niet geleid tot respons. De PvdA roept om actie.

Een politiewoordvoerster: ,,We hebben tot dusver nog geen reacties gehad. Het onderzoek gaat door, maar we hebben weinig aanknopingspunten.” Ook ‘camera in beeld’, waarbij de politie beelden van particulieren opvraagt, heeft niets opgeleverd. Of er al met al een verdachte in beeld komt is nog maar de vraag.

Quote Je ziet in heel Nederland een toename van autobran­den, in Breda gaat het wel heel hard Arjen van Drunen, PvdA

Forse stijging

De PvdA-fractie is bij monde van voorman Arjen van Drunen verontrust over de ‘forse stijging’ van autobranden in de afgelopen jaren (57 procent). In 2015 ging het om 35 autobranden, in 2019 waren dat er 55. Dit jaar zijn er al 51 autobranden geteld. Van Drunen is er niet gerust op wat het jaar nog gaat brengen.

,,Dit is zorgelijk. We willen dat iedereen veilig woont in buurt en wijk, dit draagt daar niet aan bij. Je ziet in heel Nederland een toename van autobranden, in Breda gaat het wel heel hard. We stevenen af op een negatief record.”

Auto verloren na brand in de Mgr. Leijtenstraat in Breda.

Wat kan verklaring zijn

De vier autobranden afgelopen weekeinde betroffen de wijk Heuvel, waar in de Magelhaensstraat twee auto’s en in de Talmastraat en Colijnstraat ook een auto in brand vlogen. Eerder dit jaar waren er ook autobranden in Princenhage, aan de Galderseweg, maar ook in onder meer de Fellenoordstraat, Loenhoutstraat en Voorerf. Van Drunen wil van B en W weten wat een verklaring kan zijn van de branden: is het verveling onder de jeugd of spelen andere zaken een rol?

Breda achtste met autobranden

Om de pakkans te vergroten pleit hij er voor dat gemeente, politie, jongerenwerk, buurtvaders en buurtpreventieteams (Whatsapp-groepen) de koppen bij elkaar steken.

Van Drunen: ,,Wat me bevreemd is dat in het meerjarenprogramma veiligheid 2019-2023 autobranden niet zijn opgenomen. In de eerste acht maanden van dit jaar zijn alleen in de grote vijf steden en in Arnhem en Haarlem meer autobranden geteld. Het is tijd voor actie.”

Arjen van Drunen, fractievoorzitter PvdA in de Bredase gemeenteraad.

Intussen spreekt de Bond van Verzekeraars, meldt de partij, van een ‘grote impact’ op de omgeving, op gedupeerden en risico's van overslaan op woningen. Utrecht is volgens Van Drunen een goed voorbeeld met een ‘Plan van Aanpak Autobranden’. Ingrepen in Utrecht zijn onder meer: extra nachtelijk toezicht, onbemande vluchtsystemen van Defensie inzetten, de meldingsbereidheid aanwakkeren en een beloning uitloven voor de gouden tip.

Taxi- en buschauffeurs

Daarnaast worden, aldus Van Drunen, taxi- en buschauffeurs in Utrecht betrokken bij de aanpak. Vraag aan B en W: wordt de lijn van Utrecht overwogen?

Quote Het kan om brandstich­ting gaan, verzeke­rings­frau­de, technisch mankement, het kan in de relatione­le sfeer liggen Politiewoordvoerster

De politiewoordvoerster kan niet zeggen wat achterliggende oorzaken zijn van de autobranden en of er een relatie tussen is. ,,Het kan om brandstichting gaan, verzekeringsfraude, technisch mankement, het kan in de relationele sfeer liggen. Is de locatie nog van belang? Voor een gerichte aanpak moet dat in kaart worden gebracht.” In hoeverre dat gebeurt is volgens haar ook een zaak van de gemeente. ,,De politieke aandacht is in ieder geval wel goed.”

Meer informatie nodig

Burgemeester Paul Depla laat via een woordvoerster weten nu nog niets te kunnen zeggen over de autobranden. ,,Voordat we hier een reactie op kunnen geven hebben we meer informatie nodig. Zo zullen we zelf ook even willen uitzoeken wat het aantal autobranden is en is geweest. Die informatie hebben we nodig om situatie in kaart te brengen. We zullen vervolgens in nauw contact met politie verder bekijken wat nodig is.”

Vier auto's gingen in vlammen op in Breda.