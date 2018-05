Roep gehoord: West-Brabant krijgt 135 extra agenten

Moeder van met zuur overgoten Rijsberge­naar over vrijspraak 'zuurgooi­ster': 'Voor het eerst hoorde ik de geluidsop­na­men van de hulplijn'

8:55 BRISTOL/RIJSBERGEN - De ex-vriendin van Rijsbergenaar Mark van Dongen, die hem zodanig met zuur verminkte dat hij later euthanasie pleegde, is donderdag in Engeland vrijgesproken van moord. Marks moeder Jeanne Braspenning voelt zich niet in staat te reageren. Ze is te zeer van slag nadat ze vandaag voor het eerst geluidsopnamen hoorde van haar zoon, net na de zuuraanval.