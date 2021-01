Roemrucht café Stuivezand wordt Koeckers Zundert: ‘Perfecte plek voor onze Belgische vrienden’

column Armoede had iets gezelligs

16 januari Armoede had vroeger iets gezelligs. Dat kwam omdat bijna niemand iets van waarde bezat. Ook bij de buren stond in de jaren zestig van de vorige eeuw niet meer dan een kolenkachel, een wasmachine en een televisie. Buitenlandse reizen, dure kleren, dure hobby’s, een auto. Het was slechts voor weinigen weggelegd.