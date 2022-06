Roemenen bekennen onverwachts dubbele ramkraak in hartje Breda: ‘Ik deed het voor mijn moeder’

Onderzoek naar gevolgen stroomstop voor Bredase economie vergt tijd: later dit jaar meer bekend

BREDA - Het onderzoek naar de gevolgen voor de lokale economie in Breda van de door TenneT afgekondigde stroomstop vergt de nodige tijd. ,,We zijn op dit moment alle projecten aan het inventariseren. We verwachten later dit jaar een concreter beeld te kunnen schetsen van de impact van de stroomstop”, meldt een woordvoerster van de gemeente desgevraagd.

