Roel en Marianne doen al twintig jaar dankbaar werk in Kenia: 'De blije kindergezichtjes zijn fantastisch’

19 maart BREDA - Dat je met LEGO-blokjes kunt bouwen, is al lang bekend. Dat je er ook mee kunt leren lezen, en dan ook nog eens in braille, is nieuw. In de klassen bij Koninklijke Visio in Breda zijn de bakken met LEGO Braille Bricks enthousiast ontvangen. ,,Het is vooral mooi dat kinderen ermee kunnen samenwerken.”