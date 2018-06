'Roekeloos rijden' leidt tot te veel frustratie en onbegrip

ETTEN-LEUR - De term 'roekeloos' moet uit de Wegenverkeerswet. Dat adviseert de Raad voor de rechtspraak. Burgers interpreteren de term roekeloos rijden anders dan rechters dat nu doen op grond van de wet. Dat leidt tot veel onbegrip en frustraties bij slachtoffers en nabestaanden. Neemt minister Ferd Grapperhaus het advies over, dan kunnen in de toekomst zwaardere straffen worden opgelegd voor verkeersdelicten. De Bredase persrechter Astrid de Weert legt uit en licht toe.

Voorbeeld 1:

In april 2011 reed Oosterhouter Ali E. op de Noordelijke Rondweg in Breda een 17-jarig meisje dood. E. ging in hoger beroep tegen zijn straf. Volgens het gerechtshof had de Oosterhouter 'voorafgaand aan de aanrijding geruime tijd op bijzonder roekeloze wijze deelgenomen aan het verkeer', hij had een 'zeer grote hoeveelheid alcohol' achter de kiezen, hij was een beginnend bestuurder, reed met 'zeer hoge snelheid' en verliet na de aanrijding de plaats van het ongeval.

Toch werd E. niet, zoals was geëist, veroordeeld voor roekeloos rijden, de ernstigste vorm van schuld die de Wegenverkeerswet kent. In het vonnis wordt gesproken van 'aanmerkelijke schuld'. Volgens de Hoge Raad is alleen sprake van roekeloos rijden als automobilisten totaal geen aandacht hebben voor andere verkeersdeelnemers, bijvoorbeeld bij een wegrace.

Volledig scherm Elias A. staat terecht voor het doodrijden van de Bredase peuter Nassim. © Eric Elich

Voorbeeld 2:

In november 2016 wordt de 18-jarige Elias A. veroordeeld tot een celstraf en een rijontzegging. Hij reed op Koningsdag in de Bredase Veurnestraat de driejarige peuter Nassim dood. A. was al meerdere keren veroordeeld voor rijden zonder rijbewijs, reed 80 waar maximaal 30 kilometer per uur mag worden gereden en hij reed door nadat Nassim dood op het wegdek was achtergebleven.

Persrechter De Weert: "In het normale spraakgebruik zou je zeggen: Deze meneer heeft roekeloos gereden. Juridisch ligt het gecompliceerder. Wij hebben ons aan de wet te houden en aan de uitleg die de Hoge Raad daaraan geeft."

Quote We hebben ons aan de wet te houden en aan de uitleg die de Hoge Raad daaraan geeft Astrid de Weert

Wat is roekeloos rijden precies? De Hoge Raad is er voor juristen duidelijk over. De verdachte moet zich buitengewoon onvoorzichtig hebben gedragen, door zijn gedrag moet hij een zeer ernstig gevaar hebben veroorzaakt en hij moet zich hiervan bewust zijn geweest of had dat moeten zijn. Pas als dat állemaal aan de orde was en de rechter acht dat bewezen, pas dán is sprake van roekeloos rijden, de zwaarste vorm van opzet.

De Weert: "Het moet gaan om een opeenstapeling van handelingen die tot een strafbaar feit leiden. In gewone mensentaal betekent roekeloos rijden volgens de Hoge Raad dat je door je gedrag laat zien dat je lak hebt aan alle verkeersregels."

Volledig scherm Persrechter Astrid de Weert. © RENE SCHOTANUS/Pix4Profs

In de Wegenverkeerswet wordt er van uit gegaan dat niemand bewust in een auto gaat zitten met de bedoeling iemand aan te rijden. Geen opzet dus, maar schuld en de hoogste gradatie van schuld is 'aanmerkelijke schuld'. Volgens de rechtbank kon uit het dossier niet worden opgemaakt dat Elias A. 'bewust onaanvaardbare risico's voor andere weggebruikers' nam of dat hij 'de verkeersveiligheid volledig heeft veronachtzaamd'. Ook kon niet worden vastgesteld dat A. 'zijn aandacht op geheel andere zaken dan het verkeer gericht had'.

Om die redenen vroeg het openbaar ministerie vrijspraak voor het roekeloos rijden en werd de Bredanaar daar door de rechtbank ook niet voor veroordeeld. Wel werd in het vonnis gesteld dat hij 'ernstig onvoorzichtig' en in hoge mate onachtzaam en onnadenkend' was geweest. Daarop staat een lagere maximum straf dan op roekeloos rijden .

Voorbeeld 3:

Een zaak waarbij de rechtbank uitging van 'voorwaardelijke opzet' op de dood was die van de 44-jarige Zeeuw die in juli 2016 een dodelijk verkeersongeval veroorzaakte in Noordgouwe. Hij reed twee mensen op een motor aan. De vrouw overleed, de man ondervindt nog steeds de lichamelijke en psychische gevolgen. De Zeeuw werd diverse malen eerder veroordeeld voor rijden onder invloed. Hij was door anderen gewaarschuwd dat hij niet moest gaan rijden. Hij kende de gevaren en stapte toch achter het stuur. Waarna hij met 'aanzienlijke snelheid' en met een 'zeer grote hoeveelheid alcohol op' achter op de motor klapte. 'Doodslag en poging tot doodslag', luidde het vonnis. De straf: zes jaar cel.

Quote Ook déze meneer kroop niet achter het stuur om opzette­lijk iemand aan te rijden. Astrid de Weert

Persrechter De Weert: "Hoe dronken hij ook was, ook déze meneer kroop niet achter het stuur om opzettelijk iemand aan te rijden en letsel toe te brengen. Door te gaan rijden nam hij wel bewust het risico dat een verkeersdeelnemer zou overlijden. Juridisch gezien heet dat voorwaardelijk opzet. Daarom is de Zeeuw veroordeeld voor doodslag. Op doodslag staan veel hogere straffen."

Wordt er te mild gestraft in Nederland? De Weert wil geen uitspraken doen over vonnissen van andere rechters en volgens haar is juist de tendens dat in dit soort zaken strenger wordt gestraft. Maar ze begrijpt het onbegrip en de discussie in de samenleving.

Volledig scherm Bloemen markeren de plek waar Oosterhouter Ali E. in april 2011 een zeventienjarig Bredaas meisje doodreed. © Archief BN DeStem