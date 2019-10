Roeivereniging Breda drijft al 45 jaar op actieve leden: ‘We delen lief en leed met elkaar’

Meer mensen worden gehackt: 'De vraag is niet óf je wordt gehackt, maar wanneer’

6:30 BREDA - Na een jarenlange daling, stijgt het aantal overvallen weer. Met 18 procent in het afgelopen half jaar. Maar nóg harder stijgt het aantal digitale overvallen. ,,De vraag is niet wie wordt gehackt, maar wanneer.” Genoeg gespreksstof voor de Brabant Veilig Week die maandag werd afgetrapt in Breda.