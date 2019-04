Roeisters steunen onderzoek naar kinderkanker

In totaal 1.400 kilometer lang, door heel Nederland. De tocht moet een half miljoen euro opbrengen aan sponsorgeld, bestemd voor onderzoek tegen kanker bij kinderen. De finish is op 14 juli in Utrecht. Honderden roeiers moeten de tocht volbrengen, waaronder een flink aantal ex-kankerpatiënten. De Bredase Ginsberg (30) leed als kind aan lymfeklierkanker. Meijer (28) uit Baarle-Nassau werd getroffen door leukemie. Beide vrouwen zijn gelukkig genezen verklaard, maar willen anderen helpen waar ze kunnen. “Kanker speelt geen rol meer in mijn dagelijks leven”, zegt Ginsberg in de bar van Roeivereniging Breda in Terheijden. “Zolang je je goed voelt, gaat het ook goed. We kunnen en mogen alles doen.” “We zijn er niet aan onderdoor gegaan, het heeft ons sterker gemaakt”, vult Meijer aan.