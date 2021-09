Rode Kruis verkoopt in Breda goedkope tweedehands kleding: voor het eerst in Nederland

BREDA – Een nieuw gebouw van het Rode Kruis is zaterdag feestelijk geopend aan het Spinveld. In het pand worden onder andere EHBO-lessen gegeven, alsook voedselpakketten uitgedeeld. Verder bevindt zich hier de eerste Rode Kruiswinkel van Nederland waar mensen goedkoop tweedehands kleding kunnen kopen.

Een winkel voor iedereen en een reddingsboei voor mensen in nood. Dat is in het kort de rol die het Rode Kruis wil vervullen in het nieuwe pand aan het Spinveld. Volgens communicatiemedewerker Rohan Verweij van de hulporganisatie laat de afgelopen coronaperiode maar weer goed de meerwaarde van het Rode Kruis zien. ,,We ondersteunen de GGD met vaccineren, maar zien ook een flinke toename van mensen die niet in aanmerkingen komen voor de Voedselbank.”

Traject na traumatische gebeurtenissen

Naast voedselpakketten en goedkope kleding denkt de organisatie ook aan de eigen medewerkers. Zo is het Rode Kruis in Breda bezig met het opzetten van een traject voor hulpverleners die nare zaken hebben meegemaakt. ,,Traumatische gebeurtenissen gebeuren best vaak. Denk aan een reanimatie die mislukt of een zwaar auto-ongeluk.”

Piet van den Bosch, voorzitter van het Rode Kruis district Midden en West-Brabant, ziet in het nieuwe onderkomen vooral een goede manier om de lijntjes kort te houden. Zowel intern, als die met de stad. ,,De koffietafel bij de ingang blijft dan ook de belangrijkste plek omdat hier de ontmoetingen plaatsvinden.” Niet geheel verrassend heeft ook burgemeester Paul Depla alleen maar goede woorden over voor de hulporganisatie. Hierbij verwijzend naar Het Glazen Huis, festivals in het algemeen en de watersnood in Limburg. ,,Wie staan er dan elke keer weer klaar zonder nadenken? De vrijwilligers van het Rode Kruis.”

Overlevingskansen bij een reanimatie

Nadat er wat linten zijn doorgeknipt mag het publiek een kijkje nemen in het pand zelf. Hier legt onder andere EHBO-instructeur Renate Phaff het belang uit van een bevolking met kennis over reanimatie. ,,In Nederland heb je met een Automatische Externe Defibrillator in de buurt een overlevingskans van 24% zonder permanente schade.” Een hoog percentage, al kan dat natuurlijk altijd beter. Daarom heeft Phaff zich ook aangesloten bij Hartslag.nu. Via deze site krijgt zij een signaal als iemand in haar buurt gereanimeerd moet worden.

In de woonplaats van Phaff, het kleine Rijen, zorgt dat toch al snel voor zo’n 10 á 15 oproepen per jaar. Een klein offer, zo meent ze. ,,De eerste minuut is een daalder waard, plus het voelt geweldig om iemand een overlevingskans te geven.” Naast reanimatie gaat het Rode Kruis de komende tijd ook les geven over het stoppen van bloedingen. Want daarbij kan een enkele bijstander soms net zo goed het verschil betekenen tussen leven en dood.

