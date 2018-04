Rock-ontbijt met koffie en croissants bij Velvet Breda tijdens Record Store Day

BREDA – Luisteren naar een rockconcert in de vroege morgen terwijl je croissantjes en koffie wegwerkt. Het kan zaterdag bij Velvet Music in Breda, waar het instore optreden van Certain Animals tijdens Record Store Day wordt geserveerd met ontbijt. Aanvang: 08.00 uur.

“Op Record Store Day staan er rond 07.00 uur altijd al zo'n 15 tot 20 mensen te wachten”, vertelt Arend van Maaren van de winkel aan de Tolbrugstraat. “Daarom dacht ik: we gooien de deur vroeg open en laten een band spelen. We regelen wat croissantjes, eitjes en koffie. Zo komt er onder meer Nachtbrood van STEK. De verkoop begint overigens pas om 09.00 uur, zodat we onze handen vrij hebben voor het ontbijt.”

Zaterdag treden zes bands op bij Velvet, maar voor de eerste moet je dus je wekker zetten. Inmiddels hebben zo’n 40 mensen aangegeven naar het rock-ontbijt te komen.

Van Maaren: “De optredens zijn bijna altijd buiten, maar deze keer denk ik dat we ze maar binnen laten spelen. Ik weet niet of we het de buren aan kunnen doen ze om zo vroeg al met rockmuziek in de straat te confronteren…”