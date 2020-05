Robuuste metamorfose hoek Molenstraat Zundert vergt iets langere inzagetermijn

Raad positief over steunpak­ket van 6,8 miljoen

14 mei BREDA - Het steunpakket in coronatijd van 6,8 miljoen euro voor de Bredase economie, cultuur, sport en samenleving valt in goede aarde bij de gemeenteraad. Wel zijn er veel vragen over de controle over het geld, de drukte straks in de stad, NAC en de zomerschool.