Robots stapelen met uiterste precisie blokken op elkaar in Breda

Dit is de First Tech Challenge Dutch League Championship: 24 teams uit Nederland, Duitsland en Zwitserland, in de leeftijd van 15 tot 21, moeten hun robots de opdrachten zo goed mogelijk laten uitvoeren. De kunst van het mechanische aspect en het zo slim mogelijk programmeren van de robot geeft de doorslag. Maar ook samenwerking met de concurrentie is vereist.

De opwinding op het Newmancollege is voelbaar. Direct bij binnenkomst wordt vriendelijk doch dringend verzocht Wi-Fi en Bluetooth van de telefoons uit te zetten, zodat de robots zo min mogelijk verstoord kunnen worden. Het evenement is een soort Nederlands Kampioenschap; dit is de finale: de teams hebben het afgelopen jaar middels voorrondes kunnen sleutelen aan hun robot. Het apparaat kunnen perfectioneren.

Leren van elkaar en samenwerken

,,Eigenlijk is de wedstrijd bijzaak. We beleven hier samen onze hobby. Kijken bij elkaar, leren van elkaar. Willen dat de robots zo goed mogelijk werk verrichten", legt coach Dave Richards van Team SPACE van het Newmancollege uit. Iedere vrijdag sleutelen zij aan hun robot. Buiten schooltijd. De school steunt de drie teams die actief zijn. Ook financieel. Het voornaamste doel immers: technische studies stimuleren. Robotica promoten.

Het toernooi is niet ieder voor zich. Iedere wedstrijd moeten twee teams samenwerken en het opnemen tegen twee andere teams. Het ene team levert de blokken dan bijvoorbeeld, waarop de andere robot stapelt: ze maken gebruik van elkaars voornaamste kwaliteiten. ,,In de eerste rondes worden teams willekeurig aan elkaar gekoppeld en tasten ze elkaar af. Later in het toernooi krijgen de teams keuzevrijheid: welk team vult ons het beste aan?", legt Nicolle Visschers van de organisatie uit. ,,Op die manier worden ze er alleen maar beter in."