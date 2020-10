Robot-buizenpost, warmtepompen en andere duurzame snufjes in het nieuwe Amphia

Als patiënt of bezoeker van het ziekenhuis zie je het niet meteen, maar in het nieuwe Amphia in Breda is duurzaamheid een groot thema. Niet het grootste, want dat is veiligheid. Maar bij iedere beslissing wordt afgewogen óf het milieubewuster kan en of het betaalbaar is. Jan Martien Touw, manager vastgoed en techniek bij het ziekenhuis: ,,We hebben niet de ambitie om het energiezuinigste ziekenhuis van Nederland te zijn, maar we willen het wel zo goed mogelijk doen.”