Robert ziet zijn klanten naar het café verderop gaan: ‘Zo heeft meneer Rutte het echt niet bedoeld’

‘Leden golfclub Princen­bosch hebben het licht gezien’

1 oktober MOLENSCHOT - En of ze trots zijn bij golfclub Princenbosch in Molenschot. Als derde golfclub van Nederland heeft de vereniging avondverlichting op de nieuwe par3-baan. ,,We doen het licht al regelmatig aan om te laten zien hoe mooi het is", zegt voorzitter André Barendrecht.