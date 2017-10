Robert ten Brink en NAC-selectie verrassen Evy (20) op 'een dag om nooit te vergeten'

Vrienden van Evy schreven een brief naar de redactie van het televisieprogramma All You Need Is Love om haar een hart onder de riem te steken. "Mijn moeder Christel heeft in 2013 acute leukemie gehad. De leukemie is weg, maar zij en wij leven nog elke dag met de bijwerkingen. Dat is soms best zwaar voor mijn vader, mijzelf en mijn oma die ook veel helpt.”