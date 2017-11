Robert Smits fotografeert reptielen van héél dichtbij

"Berekende risico's", zo noemt Robert Smits zijn spectaculaire foto's van de 'American crocodile' in de mangroves van Jardines de la Reina op Cuba. Die nam hij op reis in augustus en duiken intussen her en der op op internationale websites, alsof National Geographic er zich in mengt.

De ogen van het beest piepen net boven het wateroppervlak uit, terwijl zijn bek onder water wijd open gaat en z'n messen van tanden zo Smits' neus kunnen weghappen. Voor de meeste foto's naderde het dier tot op ongeveer 10 centimeter van zijn lens, voor andere scheelde het nauwelijks een páár centimeter. "Het eerste wat je dan ziet, zijn tanden! Maar één van de regels van onderwaterfotografen is: wanneer je dénkt dat je dicht genoeg bent, moet je nog dichter gaan."

Begonnen met kreeftje

Smits groeide op in Denemarken en studeerde in het verleden International Business and Management School en Commerciële Economie aan Avans Hogeschool in Breda. Tegenwoordig woont hij in Kapellen. Zo'n 15 jaar geleden kocht hij zijn eerste serieuze fototoestel. Daarna combineerde hij z'n fotografie met een andere hobby: duiken. En dat begon allemaal... in de Oosterschelde.

Mijn eerste beeld was dat van een heremietkreeftje. In dat water heb je door het beperkte zicht een minder goed beeld op wat er zich afspeelt. Toen ik vijf jaar geleden voor het eerst naar het Great Barrier Reef in Australië afzakte, ging een volledig andere wereld open: van Napoleonvissen van 2,5 meter tot roggen en haaien, met een zicht van zo'n 30-tal meter.

Hartslag laag houden

Sindsdien hebben weinig wateren en dieren nog geheimen voor de Nederlander en zijn camera, die hem al tussen de 12.000 en 15.000 euro kostte. Groot én klein, want hij doet ook aan macrofotografie van de kleinste onderwaterwezentjes. Maar met een krokodil of haai in zicht, is het zaak de hartslag zo laag mogelijk te houden.

"Dan ben je voor haaien te groot om een prooi te zijn. Rustig blijven is heel belangrijk. Natuurlijk zijn het geen ongevaarlijke beesten, maar ze zijn niet zo gevaarlijk als 'Jaws' ons laat geloven. Vaak komen ze gewoon dichtbij om even te snuffelen, en poolshoogte te nemen van wie er in hun territorium komt."



Bescherming gebruikt Smits niet. "Maar ik doe niets ondoordacht. Ik duik altijd in duo met een andere duiker, en probeer overeen te stemmen met plaatselijke duikgidsen. Enkel met mijn grote camera kan ik mij verdedigen, al wil ik dat tot een minimum beperken. Want je komt in het dier z'n territorium en de natuur verdient alle respect."



Meer op www.robertsmitsphotography.com

Smits' spectaculaire foto's van de 'American crocodile' op Cuba worden gretig opgepikt door internationale websites.