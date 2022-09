Robert runt een capoeirasportschool in Breda en Teteringen: ‘Taal speelt geen enkele rol’

Politie in actie bij ruzie in Breda, zet helikopter in na melding over vuurwapen

BREDA - De politie kwam dinsdagavond in actie met zwaar geschut bij een ruzie in Breda. In de Rombout Keldersmansstraat liepen agenten rond met kogelwerende vesten. Boven de straat vloog een politiehelikopter.

31 augustus