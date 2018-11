Robbie (13): waarom staat er geen miniatuur uit Breda in Madurodam?

BREDA - Waarom staat er in Madurodam niets uit Breda? Dat vroeg de 13-jarige Robbie Graaskamp zich af toen hij enige tijd geleden meedeed aan een sponsorloop die in het attractiepark in Den Haag eindigde. “Ik ging op zoek naar een gebouw uit Breda, maar kon niks vinden.”

Geen gekke vraag. Er staat bijvoorbeeld wel een miniatuur van het Textielmuseum uit Tilburg en sinds een aantal jaren is ook het Markiezenhof uit Bergen op Zoom aanwezig. Maar sinds de verwijdering van het Evoluon en het Centraal Station - 12 jaar geleden - bijvoorbeeld ook niets uit Eindhoven.

En dus greep Robbie zijn moment toen hij even later in het park Madurodam-directeur Joris van Dijk tegen het lijf liep. Robbie: “Zijn antwoord was dat ze niet goed wisten wat ze dan zouden moeten opnemen uit Breda.”

Zelf heeft de Graaf Engelbrecht-scholier wel een paar suggesties. “De Grote Kerk zou kunnen, al zijn er veel steden met een mooie kerk. De Koepel kan ook, ik begreep dat het daar ondanks dat er gevaarlijke mensen zaten, altijd wel gezellig was. Nu is het een tof activiteitengebouw. Of het Kasteel van Breda, waar de KMA zit. Of het Chassé Theater. Ik hoop dat hij er iets mee gaat doen. Breda is een grote stad met een lange geschiedenis. In Madurodam komen hartstikke veel bezoekers en dan staat er niks uit Breda.”

Groot verhaal

Navraag bij Madurodam leert dat de kans dat een beeldbepalend gebouw uit de Baroniestad niet erg waarschijnlijk is – maar ook niet helemaal uitgesloten.

Woordvoerster Marianne Aalders: “We voegen nu niet tot nauwelijks nog nieuwe maquettes toe aan Madurodam: de focus ligt momenteel op het bouwen van nieuwe interactieve doe-dingen, waterspellen en indoor attracties. Bij alles wat we nu nog aan Madurodam toevoegen geldt dat het een groot verhaal van Nederland moet zijn. Kortom, het moet symbool staan voor een verhaal over Hollandse daadkracht, vrijheidsdrang of pioniersgeest. Dus mocht Robbie nog een goed idee hebben, dan is het belangrijk dat het een verhaal is dat symbool staat voor de Nederlandse mentaliteit.”

Geen aanvraag

Ze vermeldt daarnaast dat er nooit eerder een aanvraag is ingediend om Breda vertegenwoordigd te zien in het miniatuurstadje dat werd genoemd naar een student uit Curaçao die in 1945 sneuvelde in concentratiekamp Dachau. “Voor zover wij na hebben kunnen gaan is er nooit een aanvraag geweest voor een gebouw uit Breda. We hebben daar dus ook helaas geen foto van omdat er nooit een maquette is gemaakt.”