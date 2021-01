Rob Beelen (1942-2020) was de verbindende factor binnen het gezin

documentaire 'Vallen en weer opstaan’, hoe Jodenhaat nooit verdween, ook niet in West-Bra­bant

17 januari BREDA - Deze maand was het weer zover. Een hakenkruis. In grote, slordige halen was het met witte verf op een ruit gekladderd van een meubelzaak op de Haagweg. Als stille getuige van een antisemitisme dat nog altijd bestaat. Ook in Breda.