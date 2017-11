Roaring twenties in Bredase straat

BREDA - Het is rond half drie wanneer Jozef Jaspers vanuit het Nassau Hotel in Breda de binnenplaats oversteekt. ,,Hè'', zegt hij en kijkt verbijsterd de Waterstraat in. ,,Ligt daar nou sneeuw ?''

Aan de overkant van de Waterstraat gaat intussen een voordeur open. Nieuwsgierig buigt een groepje Bredanaars naar voren, steekt de duim op. ,,Sneeuw'', wordt ook daar gelachen. En dan: ,,Ssst''. Want keihard klinkt er: ,,En....actie!''

In de Waterstraat is deze maandag niets gewoon. Integendeel. Al rond 7.45 uur in de ochtend heerst er één en al bedrijvigheid. Rond een paar cateringwagens op de hoek met de Nieuweweg wordt koffie gedronken, een broodje gehaald. De Waterstraat zelf is intussen afgezet met houten schotten. Er wordt nog snel een lik verf aangebracht, een lamp neergezet, een snoer uitgerold.

Pietje Bell

Volledig scherm Filmopnames in de waterstraat in Breda. Voor de film De Dirigent werd de straat in winterse sferen gebracht. Foto: Joyce van Belkom/Pix4Profs © Joyce van Belkom Dit is een filmset. En niet zomaar eentje. Hier, in de Waterstraat, worden een paar scènes opgenomen voor De Dirigent. De nieuwe film van Maria Peters (onder meer bekend van Sonny Boy, Kruimeltje en Pietje Bell). De Dirigent gaat over Antonia Brico. De eerste vrouwelijke dirigent ter wereld die met succes voor de grootste symfonie-orkesten stond.



Hoofdrolspeelster is Christianne De Bruijn. Daar staat ze, rond 11.00 uur, gekleed volgens de laatste mode van begin twintigste eeuw. Zonder mantel. Want al ligt er enkele uren later een laag sneeuw van papierpulp in de straat, in de ochtend is het zogenaamd nog zomer. Al verraden de zorgvuldig door de 'special effect crew' natgespoten keien, dat het wel een regenachtige zomer is.

Terwijl zij haar scène speelt, een hengel met een microfoon boven het hoofd, een camera op een stukje rails naast haar, houdt een beveiliger een Bredase fietser tegen. Nee, zij kan niet via de Waterstraat naar de fietsenstalling in de Nieuwstraat. Even omrijden. Nieuwsgierig wordt een nek uitgerekt. O ja? Filmopnamen? In Breda?

Authentieke jazzclub

Opmerkelijk is het inderdaad wel een beetje. Antonia Brico werd immers in Rotterdam geboren, verhuisde op jonge leeftijd met haar adoptieouders naar de Verenigde Staten. Maar zo bleek, een scout vond Theater de Avenue in Breda de mooiste plek om om te toveren tot authentieke jazzclub uit de jaren twintig van de vorige eeuw. Zo kwam de set in Breda terecht.

Inclusief cast. Overigens in Breda zonder Gijs Scholten van Asschat, Annet Malherbe en Raymond Thiry. Zij spelen weliswaar in De Dirigent, maar hebben in de Bredase scènes geen rol. Wel zijn er voor deze internationale film in Breda buitenlandse acteurs als Benjamin Wainwright, Scott Turner Schofield en Michael Watson-Gray.

Figuranten

En, terwijl de productie vertelt hoe er deze maandag ongeveer zestig mensen zijn, hoe de meeste van hen overnachtten in het Novotel, en er donderdag twee keer zoveel mensen worden verwacht (die dag zijn veel figuranten nodig), volgt Maria Peters buiten via een scherm nauwlettend de opnamen. Ze is blij zegt ze na het 'En...einde.' Het is fijn om in Breda te filmen. ,,Lekker in Nederland.''

Filmopnames in de waterstraat in Breda. Voor de film De Dirigent werd de straat in winterse sferen gebracht.

Filmopnames in de waterstraat in Breda. Voor de film De Dirigent werd de straat in winterse sferen gebracht.

Filmopnames in de waterstraat in Breda. Voor de film De Dirigent werd de straat in winterse sferen gebracht.

Filmopnames in de waterstraat in Breda. Voor de film De Dirigent werd de straat in winterse sferen gebracht.

Regisseur Maria Peters (met bril) is met de crew van 'De Dirigent' neergestreken in de Bredase Waterstraat.

De verlichting wordt uitgeladen.