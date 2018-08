Rijsbergse oud-wethouder Van Kuijck overleden

Sociaal

Van Kuijck heeft bij leven en welzijn veel betekend voor de Rijsbergse gemeenschap. Hij was onder meer zeventig jaar organist in de Sint Bavokerk, lange tijd dirigent van het zangkoor, leider van de carnavalskapel, oprichter van de kindersoos in De Koutershof en betrokken bij de organisatie van talloze evenementen. Zaken waarvoor hij, ook als gemeentebestuurder van het toen nog zelfstandige Rijsbergen, koninklijk werd onderscheiden.

Winkel

Tientallen jaren runde Jos van Kuijck een winkel in het centrum van het dorp. Het bedrijf ontwikkelde zich van kledingmakerij tot winkel voor textiel en woninginrichting. Het voorbije decennium woonde hij als weduwnaar in De Rijserf, waar hij in de woongemeenschap ook prominent aanwezig was.