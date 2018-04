Rijsbergenaar verjaagt de meeuwen bij paus-bloemen met laser

Niet alleen paus Franciscus sloeg een kruisje tijdens zijn Urbi et Orbi waarin hij traditiegetrouw de Nederlandse kolonie bedankt voor de bloemen. Maar André Frijters en zijn collega Marcel Oomen wisten zondagochtend om zes uur op het Romaanse plein al dat hun missie was geslaagd.



De Rijsbergenaren lukte het om met groen laserlicht een leger van honderden meeuwen bij de bloemen vandaan te houden. Hoofdarrangeur Paul Deckers, die de West-Brabanders had ingeschakeld, haalde opgelucht adem.



,,We hebben er al jaren last van, maar vorig jaar was echt een drama. Moesten we veel herstelwerk doen. Ze vielen massaal het bloemwerk aan. Rozen uit de stukken, bollen uit de bakken: niets was heilig. Pure stress."