Rijsbergenaar Van der Wel opnieuw kandidaat-lijsttrekker Partij voor de Dieren in Brabant

Momenteel bezet de Partij voor de Dieren twee zetels in de Brabantse Staten: Van der Wel is fractievoorzitter met naast hem Paranka Surminski uit Hoogerheide. Gezien de gunstige landelijke peilingen voor de Partij voor de Dieren mikt Van der Wel op een groei tot drie of vier zetels in Noord-Brabant. Een goed resultaat op provinciaal niveau vertaalt zich dan ook landelijk met meer invloed voor de Partij voor de Dieren in de Eerste Kamer. Van der Wel blijft echter in Brabant, verzekert hij. ,,Het is niet denkbaar dat ik naar de Eerste Kamer vertrek.”

Kiloknallers

In Brabant liggen meer dan genoeg uitdagingen voor de Rijsbergenaar. Radicaal ingrijpen in de veestapel is volgens de Partij voor de Dieren noodzakelijk om mens, dier én planeet te redden van ziektes en, uiteindelijk, de ondergang van moeder natuur. ,,De dieren worden nu vooral gefokt voor de export van kiloknallers, waarvoor de soja uit Zuid-Amerika aangevoerd moet worden. Het is de hoogste tijd om dieren een fatsoenlijk leven te geven. Varkens terug in de modder, koeien in de wei.” Dat is ook in het belang van de mens die nu, aldus Van der Wel, ziek wordt van de uitstoot van stallen. Behalve een verbod op megastallen en mestfabrieken wil de Partij voor de Dieren in Brabant jaarlijks tenminste 20 miljoen euro extra inzetten voor aankoop, inrichting en beheer van natuur. Van der Wel wist eerder een initiatiefvoorstel door Provinciale Staten te krijgen voor financiële steun voor opvangcentra voor inheemse dieren zoals vogels, egels en vleermuizen.